0
0
0
НОВОСТИ

Байден вызвал недоумение слушателей своей последней фразой, выступая в в штате Коннектикут

23:35 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден завершил в пятницу публичное выступление в штате Коннектикут по вопросу о необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране словами «Боже, храни королеву».

Почему именно американский лидер произнес эту фразу, являющуюся названием британского гимна («Боже, храни короля», когда на троне находится монарх мужского пола) осталось загадкой. В контекст она совершенно не вписывалась. Дежурный по пресс-пулу Белого дома в своем отчете об этом мероприятии написал: «Те, кто следили [за выступлением], слышали последнюю реплику президента Байдена на саммите по оружию: „Боже, храни королеву, парень“. „Некоторые из вас спросили у меня, почему он мог это сказать. Не имею представления. Не имеют представления и другие участники [журналистского] пула [Белого дома]“, — добавил дежурный корреспондент.

Белый дом никаких пояснений на этот счет не дал.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

23:25 16.06.2023
Зеленский заявил, что не понимает, для чего африканская миссия едет на переговоры в Россию
0
46
21:00 16.06.2023
Лавров: На нынешнем историческом этапе Запад Россию "потерял"
0
268
20:07 16.06.2023
Компании-партнеры Сбера вошли в рэнкинг крупнейших ИТ-компаний России
0
332
20:00 16.06.2023
На западе Франции произошло землетрясение
0
368
19:45 16.06.2023
Игорь Сечин выступит с ключевым докладом на энергопанели ПМЭФ
0
324
19:01 16.06.2023
«Роснефть» расширяет сотрудничество с китайским Университетом Цинхуа
0
365
19:00 16.06.2023
Путин: «Леопарды» горят. Так же будут гореть и F-16
0
404
18:54 16.06.2023
Сбер и СПбГУ будут готовить специалистов в области информационного права и защиты данных
0
355
18:47 16.06.2023
В Сбере считают залогом успеха инвестиции в ИТ-фундамент компании
0
386
18:45 16.06.2023
«Троица» в храме Христа Спасителя останется до 18 июля - РПЦ
0
359

Возврат к списку