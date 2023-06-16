Байден вызвал недоумение слушателей своей последней фразой, выступая в в штате Коннектикут

23:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден завершил в пятницу публичное выступление в штате Коннектикут по вопросу о необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране словами «Боже, храни королеву».

Почему именно американский лидер произнес эту фразу, являющуюся названием британского гимна («Боже, храни короля», когда на троне находится монарх мужского пола) осталось загадкой. В контекст она совершенно не вписывалась. Дежурный по пресс-пулу Белого дома в своем отчете об этом мероприятии написал: «Те, кто следили [за выступлением], слышали последнюю реплику президента Байдена на саммите по оружию: „Боже, храни королеву, парень“. „Некоторые из вас спросили у меня, почему он мог это сказать. Не имею представления. Не имеют представления и другие участники [журналистского] пула [Белого дома]“, — добавил дежурный корреспондент.

Белый дом никаких пояснений на этот счет не дал.