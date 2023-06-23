0
0
0
НОВОСТИ

В заявлении Обамы по Крыму есть рациональное зерно — Песков

14:12 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления бывшего президента США Барака Обама по Крыму содержат рациональное зерно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, не нам комментировать эти заявления. Безусловно, такие рациональные зерна [в них] содержатся», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова экс-лидера США по Крыму.

«Там (на Украине — прим. ТАСС) была достаточно большая фракция политическая, которая действительно поддерживала идею развития добрых отношений с Россией и была против насаждения русофобии», — отметил Песков, уточнив: «Не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью РФ, это тоже не секрет». «Поэтому мы видим, что время от времени какие-то рациональные суждения пробиваются», — добавил пресс-секретарь президента России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 23.06.2023
Более трети россиян конфликтуют на работе из-за кондиционеров — опрос
0
73
13:57 23.06.2023
Собянин рассказал о новых парках и скверах на месте бывших заброшенных территорий
0
59
13:50 23.06.2023
Будущие контрактники назвали любовь к Родине главной мотивацией отправиться в зону СВО
0
61
13:32 23.06.2023
Большое число русскоговорящих в Крыму поддерживало идею присоединения к России — Обама
0
137
13:20 23.06.2023
Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, а их тела вряд ли будут обнаружены — CNN
0
174
13:05 23.06.2023
РФ делится данными о том, как англосаксы посягают на чужой суверенитет — Патрушев
0
178
13:00 23.06.2023
Киев планировал с подсказки Запада начать карательную операцию в Донбассе — Нарышкин
0
172
12:32 23.06.2023
ЕС ввел санкции против компаний из Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, Сирии за поддержку РФ
0
220
12:20 23.06.2023
Производственная занятость в России сократилась в 2022 г. до 28,9%
0
228
12:05 23.06.2023
Авиасалон МАКС может быть перенесен на 2024 год
0
240

Возврат к списку