В заявлении Обамы по Крыму есть рациональное зерно — Песков
14:12 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления бывшего президента США Барака Обама по Крыму содержат рациональное зерно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно, не нам комментировать эти заявления. Безусловно, такие рациональные зерна [в них] содержатся», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова экс-лидера США по Крыму.
«Там (на Украине — прим. ТАСС) была достаточно большая фракция политическая, которая действительно поддерживала идею развития добрых отношений с Россией и была против насаждения русофобии», — отметил Песков, уточнив: «Не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью РФ, это тоже не секрет». «Поэтому мы видим, что время от времени какие-то рациональные суждения пробиваются», — добавил пресс-секретарь президента России.
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