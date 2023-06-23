В заявлении Обамы по Крыму есть рациональное зерно — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления бывшего президента США Барака Обама по Крыму содержат рациональное зерно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, не нам комментировать эти заявления. Безусловно, такие рациональные зерна [в них] содержатся», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова экс-лидера США по Крыму.

«Там (на Украине — прим. ТАСС) была достаточно большая фракция политическая, которая действительно поддерживала идею развития добрых отношений с Россией и была против насаждения русофобии», — отметил Песков, уточнив: «Не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью РФ, это тоже не секрет». «Поэтому мы видим, что время от времени какие-то рациональные суждения пробиваются», — добавил пресс-секретарь президента России.