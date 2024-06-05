Более 200 высокоскоростных поездов будут задействованы на четырех ВСМ
15:12 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 200 высокоскоростных поездов будут задействованы на железной дороге для эксплуатации четырех ВСМ (из Москвы в Минск, в Адлер, в Рязань и в Екатеринбург). Это следует из материалов, представленных на стенде правительства Москвы на ПМЭФ-2024.
Так, предполагается, что на ВСМ «Восток» из Москвы в Екатеринбург понадобятся 90 поездов, на ВСМ «Юг» (Москва — Адлер) — 107 поездов, ВСМ «Союз» (Москва — Минск) — 21 поезд и на ВСМ-5 (Москва — Рязань) — еще 9 поездов.
Ранее сообщалось, что РЖД подписали контракт с «Уральскими локомотивами» на 12 млрд руб. на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
Электропоезд будет состоять из 8 вагонов с возможностью соединения двух составов, также в нем прорабатывается 4 класса обслуживания. Максимальная достигаемая скорость поезда 400 км/ч, а скорость в эксплуатации- 360 км/ч.
Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщал, что состав также будет оборудован детской комнатой, кухней с баром и развлекательной мультимедийной системой.
НОВОСТИ
- 16:12 05.06.2024
- Молдаване с украинским гражданством не могут выехать из Украины — ТВ
- 16:08 05.06.2024
- Сбер импортозаместил программное обеспечение для авиаперевозчика «Волга-Днепр»
- 16:00 05.06.2024
- Большинство иностранных компаний продолжают работу в РФ — Американская торговая палата
- 15:32 05.06.2024
- Работодатели ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за курения — Минздрав РФ
- 15:00 05.06.2024
- НАТО годами обманывала Грузию неточным переводом договора альянса — провластная партия
- 14:55 05.06.2024
- Сбер меняет ставки по ипотечным и потребительским кредитам
- 14:32 05.06.2024
- Путин сегодня вечером посетит Царское село и Царскосельский лицей — Песков
- 14:25 05.06.2024
- 60% платежей за импорт из Индии в Россию проводятся через Сбер
- 14:12 05.06.2024
- Казахстан не поддерживает санкции США и ЕС, но вынужден их соблюдать — вице-премьер
- 14:10 05.06.2024
- Сервисы в Sber API стали бесплатными
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать