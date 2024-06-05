Более 200 высокоскоростных поездов будут задействованы на четырех ВСМ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 200 высокоскоростных поездов будут задействованы на железной дороге для эксплуатации четырех ВСМ (из Москвы в Минск, в Адлер, в Рязань и в Екатеринбург). Это следует из материалов, представленных на стенде правительства Москвы на ПМЭФ-2024.

Так, предполагается, что на ВСМ «Восток» из Москвы в Екатеринбург понадобятся 90 поездов, на ВСМ «Юг» (Москва — Адлер) — 107 поездов, ВСМ «Союз» (Москва — Минск) — 21 поезд и на ВСМ-5 (Москва — Рязань) — еще 9 поездов.

Ранее сообщалось, что РЖД подписали контракт с «Уральскими локомотивами» на 12 млрд руб. на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

Электропоезд будет состоять из 8 вагонов с возможностью соединения двух составов, также в нем прорабатывается 4 класса обслуживания. Максимальная достигаемая скорость поезда 400 км/ч, а скорость в эксплуатации- 360 км/ч.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщал, что состав также будет оборудован детской комнатой, кухней с баром и развлекательной мультимедийной системой.