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НАТО годами обманывала Грузию неточным переводом договора альянса — провластная партия

15:00 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО все эти годы обманывала население Грузии неточным переводом Североатлантического договора, где пропущена оговорка о том, что страны альянса помогают друг другу, только если сочтут необходимым. Об этом говорится в заявлении грузинской партии «Сила народа», входящей в парламентское большинство и поддерживающей все инициативы властей страны.

«В отличие от оригинала, из грузинской версии изъята основная часть, где речь идет о применении военной силы. В переводе исчезла главная оговорка из оригинала устава, что каждая страна сама решает, использовать или нет военную помощь так, как сочтет нужным. В грузинской версии представлено так, что в случае атаки на членов НАТО все страны обязаны включиться в военное противостояние и защитить союзника от агрессии. Возникает вопрос — кому и зачем нужно годами вести основанную на лжи пропаганду и убеждать грузинский народ, что членство в НАТО априори означает безопасность и гарантированный мир», — говорится в заявлении.

Партия приводит ссылки на английскую и грузинскую версии Североатлантического договора от 1949 года. Как убедился корреспондент ТАСС, в грузинском переводе пятого пункта говорится, что «стороны окажут помощь находящейся под угрозой стороне или сторонам и осуществят все необходимые действия, в том числе с применением военной силы, для восстановления и сохранения безопасности североатлантического региона». При этом в английской версии есть уточнение, что страны осуществят действия, «которые сочтут необходимыми, включая использование военной силы».

Ответом на вопрос, кому было выгодно обманывать население Грузии неверным переводом договора, партия считает то, что «глобальная партия войны годами использовала вопрос ЕС и НАТО в качестве инструмента воздействия на людей». Как отмечает партия, народ удалось убедить в том, что спасение заключается лишь в членстве в альянсе, и эта манипуляция использовалась против властей страны.

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