Сбер меняет ставки по ипотечным и потребительским кредитам

14:55

Сбер изменил ставки по ряду своих кредитов, что вызвано ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснется программ с господдержкой. Об этом сообщает пресс-служба Сбера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ставки меняются по базовым ипотечным программам на 1,5 п.п.

Таким образом, минимальные ставки по базовым ипотечным программам на Домклик составят:

– «Ипотека на новостройку» – от 18,2%;

– «Ипотека на вторичное жилье» – от 18,2%;

– «Ипотека на строительство дома» – от 18,2%;

– «Ипотека на загородную недвижимость и землю» – от 18,5%;

– «Ипотека на гараж, машино-место или кладовую» – от 18,7%;

– «Кредит под залог недвижимости» – от 19,3%;

– «Военная ипотека» – от 17,6%;

– «Рефинансирование ипотеки» – от 18,2%;

– «Коммерческая ипотека» – от 19,7%;

– «Ипотека без первоначального взноса» – от 19%.

Кроме того, Сбер меняет ставки по потребительским кредитам: их диапазон составит от 17,9% до 39,9%. Вместе с тем продлена акция по начислению ежемесячного кешбэка 2% бонусами СберСпасибо для заемщиков с подпиской СберПрайм+ или пакетом услуг СберПремьер.