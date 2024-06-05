Сбер меняет ставки по ипотечным и потребительским кредитам
14:55 05.06.2024
Сбер изменил ставки по ряду своих кредитов, что вызвано ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснется программ с господдержкой. Об этом сообщает пресс-служба Сбера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ставки меняются по базовым ипотечным программам на 1,5 п.п.
Таким образом, минимальные ставки по базовым ипотечным программам на Домклик составят:
– «Ипотека на новостройку» – от 18,2%;
– «Ипотека на вторичное жилье» – от 18,2%;
– «Ипотека на строительство дома» – от 18,2%;
– «Ипотека на загородную недвижимость и землю» – от 18,5%;
– «Ипотека на гараж, машино-место или кладовую» – от 18,7%;
– «Кредит под залог недвижимости» – от 19,3%;
– «Военная ипотека» – от 17,6%;
– «Рефинансирование ипотеки» – от 18,2%;
– «Коммерческая ипотека» – от 19,7%;
– «Ипотека без первоначального взноса» – от 19%.
Кроме того, Сбер меняет ставки по потребительским кредитам: их диапазон составит от 17,9% до 39,9%. Вместе с тем продлена акция по начислению ежемесячного кешбэка 2% бонусами СберСпасибо для заемщиков с подпиской СберПрайм+ или пакетом услуг СберПремьер.
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