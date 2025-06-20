Пропалестинские активисты повредили два военных самолета на базе ВВС в Англии

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активисты пропалестинского движения Palestine Action прорвались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повредили два военных самолета. Об этом говорится в заявлении организации.

«Palestine Action прорывается на базу королевских ВВС Брайз-Нортон и повреждает два военных самолета. Ежедневно отсюда отправляется [техника] на базу королевских ВВС Акротири на Кипре, откуда британские самолеты вылетают на сбор разведданных, где заправляют истребители и куда перевозят оружие для совершения геноцида в Газе», — отмечается в сообщении.