Пропалестинские активисты повредили два военных самолета на базе ВВС в Англии
13:05 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Активисты пропалестинского движения Palestine Action прорвались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повредили два военных самолета. Об этом говорится в заявлении организации.
«Palestine Action прорывается на базу королевских ВВС Брайз-Нортон и повреждает два военных самолета. Ежедневно отсюда отправляется [техника] на базу королевских ВВС Акротири на Кипре, откуда британские самолеты вылетают на сбор разведданных, где заправляют истребители и куда перевозят оружие для совершения геноцида в Газе», — отмечается в сообщении.
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