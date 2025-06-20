Более 43% поступающих в РФ выбирают инженерные специальности — Чернышенко

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поступающих в российские вузы больше всего интересуют естественнонаучные и технические направления, а более 43% абитуриентов выбирают инженерные специальности. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью телеканалу «Россия-24» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Основные направления, которые ребят интересуют, есть и естественнонаучные, и технические. Более 43% — это в основном инженерные специальности». — сказал он, отметив, что сегодня России остро необходимы специалисты в этих областях.

Кроме того, отметил Чернышенко, достаточно много абитуриентов традиционно идут на гуманитарные, медицинские и педагогические направления.