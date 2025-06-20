Более 43% поступающих в РФ выбирают инженерные специальности — Чернышенко
13:00 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поступающих в российские вузы больше всего интересуют естественнонаучные и технические направления, а более 43% абитуриентов выбирают инженерные специальности. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью телеканалу «Россия-24» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Основные направления, которые ребят интересуют, есть и естественнонаучные, и технические. Более 43% — это в основном инженерные специальности». — сказал он, отметив, что сегодня России остро необходимы специалисты в этих областях.
Кроме того, отметил Чернышенко, достаточно много абитуриентов традиционно идут на гуманитарные, медицинские и педагогические направления.
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