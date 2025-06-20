0
0
26
НОВОСТИ

Более 43% поступающих в РФ выбирают инженерные специальности — Чернышенко

13:00 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поступающих в российские вузы больше всего интересуют естественнонаучные и технические направления, а более 43% абитуриентов выбирают инженерные специальности. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью телеканалу «Россия-24» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Основные направления, которые ребят интересуют, есть и естественнонаучные, и технические. Более 43% — это в основном инженерные специальности». — сказал он, отметив, что сегодня России остро необходимы специалисты в этих областях.

Кроме того, отметил Чернышенко, достаточно много абитуриентов традиционно идут на гуманитарные, медицинские и педагогические направления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 20.06.2025
Пропалестинские активисты повредили два военных самолета на базе ВВС в Англии
0
38
12:32 20.06.2025
Запад хочет вооружить молдаван и отправить в бой — Шор
0
129
12:20 20.06.2025
Иран выступил против переговоров с США, пока Израиль продолжает агрессию
0
137
12:05 20.06.2025
Внутренний раскол представляет для Израиля большую угрозу, чем Иран — экс-глава «Моссад»
0
187
12:00 20.06.2025
Инфляция в РФ за последние 7 недель находится на уровне 2,6% в годовом исчислении
0
181
11:32 20.06.2025
Падение правительства в Иране дестабилизирует ситуацию на всем Ближнем Востоке — Орбан
0
206
11:20 20.06.2025
Силуанов заявил, что для финансовой стабильности нужно быть скромнее в желаниях
0
236
11:07 20.06.2025
Чемпионат ЦФО по стрельбе на дальние дистанции пройдет 28–29 июня в парке «Патриот»
0
214
11:05 20.06.2025
Страны Балтии, Скандинавии и Польша хотят закрыть въезд гражданам РФ, участвовавшим в СВО
0
295
11:00 20.06.2025
Потенциал экономического роста России составляет более 3% — Новак
0
237

Возврат к списку