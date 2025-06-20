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Внутренний раскол представляет для Израиля большую угрозу, чем Иран — экс-глава «Моссад»

12:05 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самая большая угроза для Израиля — это не Иран, а внутренний раскол на фоне широкой экспансии в регионе и отсутствия фиксированных границ. Такое мнение выразил бывший глава израильской разведки «Моссад» Тамир Пардо (2011-2016) в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

По его мнению, угроза существованию Израиля лежит скорее в области внутренних противоречий. «Нашему выживанию угрожает не Тегеран, а Тель-Авив — в переносном смысле», — сказал Пардо. Реальные риски, по его словам, представляют глубокий раскол общества, неразрешенный конфликт с палестинцами и политическая радикализация.

«Иран опасен. Но он не ставит под угрозу наше существование. Если мы не сможем договориться между собой, то скорее разрушимся изнутри, чем будем уничтожены извне», — пояснил экс-разведчик.

По его словам, суть проблемы заключается в отсутствии у Израиля международно признанных фиксированных границ. Он напомнил, что с момента Шестидневной войны 1967 года еврейское государство фактически контролирует территорию от Средиземного моря до Иордана, причем половина населения на этой территории не является еврейской.

«Если однажды мы аннексируем Западный берег и Газу, около 7,5 миллионов неевреев станут частью Израиля. <…> Тогда Израиль перестанет быть еврейским государством. Политическая и социальная идентичность претерпит фундаментальные изменения. Поэтому моя позиция ясна: мы должны установить границы», — считает Пардо.

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