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НОВОСТИ

Мэр Москвы Собянин: Бесплатное профессиональное обучение стало доступно москвичам с инвалидностью

16:15 23.06.2023

Москвичи с ограниченными возможностями здоровья теперь смогут бесплатно проходить профессиональное обучение. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столичные власти уделяют особое внимание поддержке горожан с ограниченными возможностями и постоянно внедряют инклюзивные сервисы для их успешной социальной и профессиональной адаптации в обществе. "Теперь соискателям доступны не только специальные программы трудоустройства, но и бесплатное профобучение. Проводить его будут на базе ведущих образовательных организаций Москвы по востребованным специальностям в сферах услуг, образования, ИТ, ЖКХ, транспорта, промышленности и офисного труда. В программе смогут принять участие москвичи в поиске работы, которые, согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА), имеют рекомендации к трудоустройству», - сообщили глава города у себя в Telegram.

Как отмечает градоначальник, в процессе обучения студенты получают стипендию, а затем им помогают устроиться на работу.

Горожане с инвалидностью могут участвовать и в других проектах службы занятости Москвы. Например, в рамках программы «Доступная работа» им помогают составить резюме и заполнить необходимые для трудоустройства документы, подготовиться к собеседованию, проводят мастер-классы, тренинги, встречи с работодателями, дни вакансий и другие мероприятия.

Программа «Маршрут возможностей участников чемпионата «Абилимпикс» позволяет определить карьерный путь, найти работу и стать востребованным специалистом. Проект «Топ-500 резюме» позволяет узнать, как правильно рассказать о себе, составить качественное портфолио. Также участники этой программы получают психологическую поддержку, участвуют в тренингах по адаптации на рабочем месте. В ходе ежемесячных встреч клуба «Хочу работать» крупные компании Москвы предлагают соискателям актуальные вакансии и проводят собеседования с кандидатами.

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