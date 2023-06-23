Мэр Москвы Собянин: Бесплатное профессиональное обучение стало доступно москвичам с инвалидностью
16:15 23.06.2023
Москвичи с ограниченными возможностями здоровья теперь смогут бесплатно проходить профессиональное обучение. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столичные власти уделяют особое внимание поддержке горожан с ограниченными возможностями и постоянно внедряют инклюзивные сервисы для их успешной социальной и профессиональной адаптации в обществе. "Теперь соискателям доступны не только специальные программы трудоустройства, но и бесплатное профобучение. Проводить его будут на базе ведущих образовательных организаций Москвы по востребованным специальностям в сферах услуг, образования, ИТ, ЖКХ, транспорта, промышленности и офисного труда. В программе смогут принять участие москвичи в поиске работы, которые, согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА), имеют рекомендации к трудоустройству», - сообщили глава города у себя в Telegram.
Как отмечает градоначальник, в процессе обучения студенты получают стипендию, а затем им помогают устроиться на работу.
Горожане с инвалидностью могут участвовать и в других проектах службы занятости Москвы. Например, в рамках программы «Доступная работа» им помогают составить резюме и заполнить необходимые для трудоустройства документы, подготовиться к собеседованию, проводят мастер-классы, тренинги, встречи с работодателями, дни вакансий и другие мероприятия.
Программа «Маршрут возможностей участников чемпионата «Абилимпикс» позволяет определить карьерный путь, найти работу и стать востребованным специалистом. Проект «Топ-500 резюме» позволяет узнать, как правильно рассказать о себе, составить качественное портфолио. Также участники этой программы получают психологическую поддержку, участвуют в тренингах по адаптации на рабочем месте. В ходе ежемесячных встреч клуба «Хочу работать» крупные компании Москвы предлагают соискателям актуальные вакансии и проводят собеседования с кандидатами.
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