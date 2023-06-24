Мэр Сергей Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве
08:44 24.06.2023
В Москве усилены меры безопасности, проводятся антитеррористические мероприятия, заявил мэр столицы Сергей Собянин у себя в Telegram-канале.
«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах», - написал он.
По словам градоначальника, в Москве возможно ограничение проведения массовых мероприятий. «Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», - написал Собянин.
Напомним, 23 июня вечером руководитель ЧВК «Вагнер» в очередной раз выдвинул очередные обвинения в адрес руководства Минобороны РФ и заявил о том, что бойцы его компании готовы двинуться на Москву, чтобы изменить ситуацию. Сегодня он сообщил, что представители «Вагнера» вошли в Ростов-на-Дону.
Министерство обороны РФ заявило, что обвинения являются «информационной провокацией». При этом ФСБ возбудила уголовное дело в связи с попыткой военного мятежа, бойцов ЧВК призывают задержать Пригожина и не подчиняться его приказам. С аналогичными призывами выступили один из командующих специальной военной операцией России на Украине, генерал армии Сергей Суровикин и первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС, генерал-лейтенант Владимир Алексеев.
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