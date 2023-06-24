Кадыров заявил, что бойцы из Чечни выехали в зоны напряженности

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» предательством и заявил, что чеченские бойцы выехали в зоны напряженности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Происходящее — это не ультиматум министерству обороны. Это вызов государству и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!» — написал Кадыров.