Кадыров заявил, что бойцы из Чечни выехали в зоны напряженности
14:00 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» предательством и заявил, что чеченские бойцы выехали в зоны напряженности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Происходящее — это не ультиматум министерству обороны. Это вызов государству и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!» — написал Кадыров.
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