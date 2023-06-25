Мэр Собянин рассказал о развитии районов Печатники, Текстильщики и Южнопортовый

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В московских районах Печатники, Текстильщики и Южнопортовый, где живут более 265 тыс. человек, будут выполнять большие и малые проекты развития, что поможет улучшить жизнь горожан. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, юго-восточная часть мегаполиса становится важной точкой развития рельсового транспорта столицы. «В 2016 году на базе Малого кольца Московской железной дороги (МЖД) было открыто Московское центральное кольцо (МЦК), интегрированное в городскую транспортную систему. Пассажиров принимают станции «Угрешская», «Дубровка», - написал мэр у себя в блоге. - В 2019 году Курское направление МЖД стало частью второго маршрута Московской центральной дороги (МЦД-2). Комфортные электрички в режиме метро, бесплатные пересадки на станции «подземки» и МЦК. Современные городские вокзалы - «Курьяново», «Печатники».

По словам градоначальника, в составе второго диаметра наземного метро действуют станции «Люблино», «Депо», «Перерва», а нынешнем году в результате запуска движения по Большой кольцевой линии метрополитена жители Печатников, Текстильщиков и Южнопортового получили много новых вариантов поездок по городу. Теперь они могут экономить в поездках 20-30 минут, в том числе благодаря отсутствию необходимости пользоваться наземным транспортом.

Также развивалась дорожно-транспортная инфраструктура этой части столицы – была выполнена реконструкция Волгоградского проспекта, что позволило улучшить транспортную ситуацию на юго-востоке мегаполиса. Был построен тоннель на пересечении Волгоградки и Люблинской, а также эстакада через Курское направление железной дороги, а на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара введена в эксплуатацию новая двухуровневая развязка, увеличившая пропускную способность этого транспортного узла. Также эстакада соединила Люблинскую улицу и Остаповский проезд. А связь между Печатниками и Южнопортовым районом обеспечил путепровод между 2-м Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей. Также построен Кожуховский мост длиной 783 м, сокративший путь из Печатников до парка «Остров Мечты» и Южного речного вокзала.

До конца нынешнего года городские власти планируют завершить еще один важный дорожный проект – выполнить южный участок Московского скоростного диаметра. Новая трасса улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы, включая Печатники, Текстильщики и Южнопортовый. На этой неделе запустили движение по двум участкам южного направления МСД от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 «Курьяново».