Администрация США считает итоги украинского контрнаступления «отрезвляющими» — NYT

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена считает «отрезвляющими» результаты первых двух недель контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на американского чиновника газета The New York Times.

По ее данным, хотя официальные лица из вашингтонской администрации публично призывают к терпению, говоря об итогах украинского наступления, в частных беседах они нередко выражают обеспокоенность медленным продвижением. По словам американского чиновника, результаты контратаки являются «отрезвляющими», ВСУ «отстают от графика».