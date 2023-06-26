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Администрация США считает итоги украинского контрнаступления «отрезвляющими» — NYT

18:40 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена считает «отрезвляющими» результаты первых двух недель контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на американского чиновника газета The New York Times.

По ее данным, хотя официальные лица из вашингтонской администрации публично призывают к терпению, говоря об итогах украинского наступления, в частных беседах они нередко выражают обеспокоенность медленным продвижением. По словам американского чиновника, результаты контратаки являются «отрезвляющими», ВСУ «отстают от графика».

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