Путин поблагодарил всех, кто встал на пути у мятежников, в том числе героев-летчиков

22:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, а также героев-летчиков, вставших на пути у мятежников. Об этом в понедельник глава государства заявил в своем телеобращении.

«Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников. Сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество и самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — сказал Путин.