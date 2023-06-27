Лукашенко заявил о предложении Путину не торопиться с жесткими решениями по ЧВК «Вагнер»
16:12 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время разговора 24 июня с российским коллегой Владимиром Путиным предложил не торопиться с принятием жестких решений в отношении ЧВК «Вагнер».
«Я также понял: принято жестокое решение, оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с [основателем ЧВК „Вагнер“ Евгением] Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: „Слушай, Саша, бесполезно. Он (Пригожин — прим. ТАСС) даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет“, — отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
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