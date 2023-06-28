Забайкалье и Колыма будут пилотными регионами, где могут легализовать частную золотодобычу

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Забайкальский край и Магаданская область планируются в качестве пилотных регионов, где могут легализовать частную золотодобычу после принятия закона «О вольном приносе». Об этом сообщил в среду на заседании комитета Госдумы заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.

«Предполагалось, что деятельность сначала будет только в отдельных регионах — это Магадан и Забайкалье. <…> Мы определили их в качестве пилотных: они будут в первые два года. В последующем дальневосточные регионы смогут присоединиться», — сказал Волков на парламентском слушании «О совершенствовании правового регулирования старательской деятельности в РФ».

Он подчеркнул, что основная цель законопроекта — стимулировать людей к легальной добыче золота. Гражданин РФ должен будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, после этого он сможет получить старательский участок, подав заявление через интернет-портал. При этом территории, где в пилотном режиме будет разрешено осуществлять подобные работы, смогут определять сами регионы по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.