Депутат Мосгордумы Титов: Подготовка к запуску МЦД обеспечит качество перевозок пассажиров Зеленограда

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В Москве готовятся к запуску третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). По словам депутата Московской городской думы от Зеленоградского административного округа Андрея Титова, сейчас идет обучение кадров. «Зеленоград - эксклав Москвы, и тысячи жителей наших районов каждый день ездят на работу, учебу, по делам, преодолевая значительное расстояние, - отмечает депутат. - Удобный, доступный общественный транспорт, быстрое сообщение с Москвой - это важнейший вопрос для зеленоградцев, и поэтому запуска МЦД-3 мы ждем с нетерпением. Единая, связная система сообщения с московским метро, МЦК, наземным транспортом дадут новое качество проезда для всех пассажиров нашего направления».

Как полагает парламентарий, московский стандарт работы общественного транспорта переосмысляет поездку на электричке, которая становится быстрой, высокотехнологичной и удобной. Активное использование пассажирами общественного транспорта должно снизить напряжение на автодорогах Зеленограда и будет полезно для экологии, считает Титов.

Поскольку диаметры – высокотехнологичные объекты, сейчас много внимания уделяется подготовке кадров. «Недавно мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что уже подготовлены 300 локомотивных бригад, - напомнил Титов. - Внимание уделено тем, кто будет напрямую работать с пассажирами: обучены более 600 кассиров, контролеров. Это те люди, которые будут на передовой при открытии движения по диаметрам, им предстоит ответить на многочисленные вопросы пассажиров МЦД в первые недели, месяцы работы».