За прошедший месяц смертность от COVID-19 в мире снизилась на 61% - ВОЗ
21:50 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 024 136 случаев заражения и 5 751 летальный исход. Больше всего заболевших за этот период было выявлено в Республике Корея — 371 513. Далее следуют Австралия (111 543), Бразилия (77 022), Франция (45 306) и Сингапур (40 531). В Бразилии зарегистрировано больше всего умерших с 29 мая по 25 июня — 1 055. Далее идут Россия (517), Австралия (343), Италия (342) и Франция (285).
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