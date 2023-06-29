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НОВОСТИ

За прошедший месяц смертность от COVID-19 в мире снизилась на 61% - ВОЗ

21:50 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за период с 29 мая по 25 июня, более 5,7 тыс. умерли. Число летальных исходов сократилось на 61% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 49%, сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 024 136 случаев заражения и 5 751 летальный исход. Больше всего заболевших за этот период было выявлено в Республике Корея — 371 513. Далее следуют Австралия (111 543), Бразилия (77 022), Франция (45 306) и Сингапур (40 531). В Бразилии зарегистрировано больше всего умерших с 29 мая по 25 июня — 1 055. Далее идут Россия (517), Австралия (343), Италия (342) и Франция (285).

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