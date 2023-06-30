БПЛА нанесли удар по базе в Ливии, где могли находиться бойцы ЧВК «Вагнер» — AFP

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в ночь с четверга на пятницу нанесли удар по авиабазе на востоке Ливии, где, предположительно, находились бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник.

«[Беспилотники] неизвестного происхождения нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба, расположенной в 150 км к юго-востоку от (города — прим. ТАСС) Бенгази на востоке страны, где могли располагаться бойцы ЧВК „Вагнер“, — сказал он.

По информации источника, никто не пострадал.