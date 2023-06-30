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НОВОСТИ

Прогрессивное налогообложение принесло 1 трлн допдоходов в бюджет за 2022 год

10:05 30.06.2023 Источник: Ведомости

Поступления в консолидированный бюджет от повышенного НДФЛ (15% для россиян с ежегодным доходом свыше 5 млн руб.) в 2022 г. составили 1,013 трлн руб. За второй год действия прогрессивной шкалы сумма оказалась почти на 60% больше, чем годом ранее, когда в казну поступило 636 млрд руб.

Это следует из материалов к проекту закона об исполнении бюджета за 2022 г. «Ведомости»

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