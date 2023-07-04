Атаки дронов на Москву были бы невозможны без помощи Киеву со стороны Запада — МИД РФ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атаки дронами в Москве и Московской области были бы невозможны без помощи властям Киева со стороны Вашингтона и его сателлитов, заявили в МИД РФ.

«Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию, в том числе полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности», — говорится в распространенном во вторник сообщении российского дипведомства.