Атаки дронов на Москву были бы невозможны без помощи Киеву со стороны Запада — МИД РФ
20:00 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атаки дронами в Москве и Московской области были бы невозможны без помощи властям Киева со стороны Вашингтона и его сателлитов, заявили в МИД РФ.
«Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию, в том числе полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности», — говорится в распространенном во вторник сообщении российского дипведомства.
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