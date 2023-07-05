Часть батальонов белгородской самообороны получат оружие – губернатор Гладков
21:10 05.07.2023 Источник: Интерфакс
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вопрос вооружения батальонов самообороны решен в правовом поле.
"Что такое белгородская самооборона? Это 3 тысячи человек, настоящих мужчин, которые имеют постоянную работу и сказали, что готовы взять оружие и защищать свои дома, свои семьи, своих детей, свою землю, если будет необходимость. В течение полугода проходило большое количество тренировок. Мы закупили отличное обмундирование, снаряжение. Вопрос в оружии. Могу сказать, что частично этот вопрос решен. Через неделю (...) те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены", - сказал Гладков в ходе прямого эфира в среду.
НОВОСТИ
- 20:25 05.07.2023
- Постпред РФ при ООН привел шокирующие факты жестокости бойцов украинских нацбатов
- 19:43 05.07.2023
- Признать преступления ВСУ против детей Гутерриш не нашел в себе мужества - Небензя
- 19:15 05.07.2023
- За неделю бензин в России подорожал в среднем на 14 копеек
- 19:00 05.07.2023
- Проект в память о жертвах политических репрессий «Последний адрес» глава СПЧ считает неправильным
- 18:35 05.07.2023
- МВД Франции: Мы констатируем возвращение спокойствия на всей территории страны
- 18:28 05.07.2023
- Сбер запустил масштабный фэшн-проект для сотрудников «Среда мерча»
- 18:25 05.07.2023
- Назначена дата первого заседания Совета Украина-НАТО
- 17:40 05.07.2023
- Российская система ПВО сбила над морем в районе Бердянска украинскую ракету
- 17:12 05.07.2023
- ЦРУ не осознают влиятельность радикальных сил внутри Украины — Newsweek
- 17:00 05.07.2023
- Минфин в июне продал юани и золото из ФНБ на 67 млрд руб. для покрытия дефицита бюджета РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать