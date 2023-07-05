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Часть батальонов белгородской самообороны получат оружие – губернатор Гладков

21:10 05.07.2023 Источник: Интерфакс

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вопрос вооружения батальонов самообороны решен в правовом поле.

"Что такое белгородская самооборона? Это 3 тысячи человек, настоящих мужчин, которые имеют постоянную работу и сказали, что готовы взять оружие и защищать свои дома, свои семьи, своих детей, свою землю, если будет необходимость. В течение полугода проходило большое количество тренировок. Мы закупили отличное обмундирование, снаряжение. Вопрос в оружии. Могу сказать, что частично этот вопрос решен. Через неделю (...) те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены", - сказал Гладков в ходе прямого эфира в среду.

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