Сбер скоро представит новую версию нейросети Kandinsky
14:30 06.07.2023
Сбер активно развивает свою генеративную нейросеть Kandinsky и в самое ближайшее время выпустит ее новую версию. Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в рамках Финансового конгресса Банка России.
«Мы активно развиваем нашу модель и в самое ближайшее время выпустим новую версию нейросети Kandinsky, – рассказал он. – Она откроет перед пользователями еще больше возможностей для работы с изображениями и будет заметно лучше по качеству их генерации. При этом нейросеть сохранит преимущества прошлой версии: способность смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна, дорисовывать недостающие части картинки и другие полезные возможности».
Нейросеть Kandinsky 2.1 стала самой быстрорастущей нейросетью в мире, набрав 1 млн пользователей всего за четыре дня после выхода. А за три месяца с ее помощью было создано более 70 млн изображений.
Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.
Оценить возможности нейросети можно на промостранице модели, на платформе Fusion Brain и в Telegram-боте, а также при помощи команды «Запусти художника» на умных устройствах Sber, в мобильном приложении Салют и на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub.
НОВОСТИ
- 15:12 06.07.2023
- ВС РФ поразили скопления живой силы и техники ВСУ к западу от Клещеевки
- 12:00 06.07.2023
- ВС США утверждают, что истребители РФ помешали американским БПЛА в Сирии
- 09:32 06.07.2023
- Контингент НАТО может быть введен на Украину после саммита в Вильнюсе — Рогов
- 09:20 06.07.2023
- Во Львове прозвучали взрывы
- 21:10 05.07.2023
- Часть батальонов белгородской самообороны получат оружие – губернатор Гладков
- 18:25 05.07.2023
- Назначена дата первого заседания Совета Украина-НАТО
- 17:40 05.07.2023
- Российская система ПВО сбила над морем в районе Бердянска украинскую ракету
- 15:32 05.07.2023
- Силы группировки «Юг» ВС РФ отбили нападение ВСУ на Клещеевку под Артемовском — источник
- 14:32 05.07.2023
- Российские корветы посетили военно-морскую базу Шанхай
- 09:20 05.07.2023
- Израильские военные наносят удары по сектору Газа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать