Эксперт назвал утопической идею Банка России отменить комиссию за переводы для граждан
13:55 07.07.2023
Полная отмена комиссий за денежные переводы между физическими лицами, предложенная Центральным банком, является утопией, заявил экономист Андрей Бархота в комментарии «Газете.Ru».
«Во-первых, переводы такого рода являются важным элементом комиссионных доходов банка. В случае их выпадания изменится экономика транзакционных сервисов. Во-вторых, превращение переводов в бесплатную услугу приведет к резкому снижению стабильности остатков на счетах банков. Это обусловит необходимость снижения процентных ставок по накопительным счетам, что невыгодно самим потребителям финансовых услуг. В-третьих, мы должны помнить о законе сохранения энергии. Когда-то Банк России настоял на отмене комиссий за открытие и ведение ссудного счета. Однако банки компенсировали выпадающие доходы частью страховых премий в рамках банкострахования», – сказал он.
Императивная отмена комиссий за денежные переводы приведет к росту расходов клиентов по другим продуктам, уверен эксперт. Как следствие, общая сумма расходов останется неизменной. «Банку России следует поддерживать конкуренцию не только и не столько в ценовой области, сколько в области качества финансовых услуг. Построение качественных сервисов требует вложений в инфраструктуру, и эти вложения надо как-то окупать», – добавил Бархота.
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