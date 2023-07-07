Комиссии за переводы в другие банки взимают все крупнейшие банки РФ

17:17

Комиссии за переводы в другие банки вне Системы быстрых платежей (СБП) взимают все системно значимые российские банки, без этого можно обойтись лишь при выполнении определенных условий, а переводы внутри одного банка почти всегда бесплатны. Такие результаты показал анализ, проведенный РИА Новости.

Сегодня первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ, призвала Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки. В Сбере отметили, что комиссии есть у всех.

Переводы клиенту того же банка у большинства участников рынка бесплатны, Сбербанк взимает комиссию при превышении лимита в 50 тыс. руб. в месяц. Что касается переводов в другие банки, то тут клиенту придется столкнуться с комиссиями. Однако некоторые участники рынка предлагают свои льготные программы.

Например, отсутствие комиссий за операции с помощью собственных систем переводов по номеру телефона или при наличии платной ежемесячной подписки. Кроме того, клиенты всех российских банков могут перевести деньги без комиссии с помощью СБП на сумму до 100 тыс. руб. в месяц. Свыше этой суммы комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб. за перевод.

Все системно значимые банки взимают комиссии за переводы в другие банки за редким исключением. Например, в Сбербанке комиссия за перевод на карту в другой банк с дебетовой карты составит 1,5% от суммы перевода, но не менее 30 руб., а с кредитной – 3%, минимум 390 руб.

У ВТБ комиссия за переводу по номеру карты – 1,5% от суммы, минимум 50 руб., по реквизитам на счет в другой банк – 0,5% от суммы, минимум 10 руб., максимум 3000 руб. У Совкомбанка по номеру карты – 1% (не менее 50 руб.), с кредитной карты – 2,9% от суммы плюс 290 руб. за каждую операцию. В банке «Юникредит» комиссия за переводы по реквизитам составит 0,75% от суммы перевода, минимум 100 руб., максимум 1000 руб. В Газпромбанке за переводы в другой банк без СБП придется заплатить 1,5% (минимум 50 руб.). В «Тинькофф банке» на карты других банков можно перевести без комиссии до 20 тыс. руб. в месяц.

Комиссии в Райффайзенбанке за переводы по номеру счета составляют 0,75% от суммы перевода, минимум 50 руб., максимум 1000 руб., по номеру карты – 1,5% от суммы перевода, но не меньше 50 руб. С кредитной карты – 3% от суммы перевода. Комиссия за переводы по реквизитам физлицу у Альфа-банка составляет 99 руб., а комиссии за переводы с кредитной карты по номеру карты и номеру телефона составляют 5,9% плюс 150 руб. В Росбанке также есть комиссии за переводы в другие кредитные организации: при переводе с карты Росбанка на карту другого банка комиссия составит 1,75%, при этом минимальный размер комиссии 49 руб.