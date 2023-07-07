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ООН предложила РФ и Украине своих экспертов для оценки ущерба нанесенного аммиакопроводу

20:45 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН предложила России и Украине направить технических экспертов от всемирной организации, чтобы оценить ущерб, который был нанесен аммиакопроводу Тольятти — Одесса. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Мы предложили сторонам возможность технической оценки ущерба трубопровода», — сказал он, добавив, что аммиакопровод поврежден в трех местах и что пока ни одна из сторон не дала ответа на подобную инициативу всемирной организации.

Гриффитс указал, что немедленное восстановление работы аммиакопровода не представляется реальным. «Есть очень много препятствий, чтобы немедленно реализовать подобную перспективу, — сказал он. — Вопрос с трубопроводом сложный».

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