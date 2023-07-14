Товарооборот КНР с Россией вырос на 40% - СМИ

10:20 Источник: РБК

За первое полугодие 2023-го товарооборот между Россией и Китаем составил $114,5 млрд, что на 40,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистических данных китайской таможни.

В то же время товарооборот Китая с США за первые месяцы этого года сократился на 14,5% по сравнению с прошлым, составив $327 млрд. Снижение наблюдается в основном в экспорте из Китая в США: он упал на 17,9% и составил $239 млрд. РБК