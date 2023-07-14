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НОВОСТИ

Мэр Собянин: Агентство креативных индустрий поддержало более 4 000 предпринимателей

13:08 14.07.2023

За три года Агентство креативных индустрий (АКИ) поддержало более 4000 и провело около 40 крупных мероприятий и конкурсов. "Более 26% представителей креативных отраслей со всей России работают именно в Москве", - написал мэр Сергей Собянин у себя в Telegram-канале.

Наиболее активно развиваются сферы дизайна, моды, легкой промышленности, кино и анимации. Для творческих предпринимателей Агентством разработаны такие проекты, как «Фабрика дизайна», «Дизайн-цех», «Арт-фабрика», «Фабрика легпрома», «Арт.Практикум» и «Российская креативная неделя. Москва Фест».

По словам мэра, АКИ поддерживает крупнейшие ярмарки современного искусства: blazar, Cosmoscow и «Арт Москва». И профессионалы, и новички арт-индустрии могут бесплатно представить свои работы аудитории и заработать на их продаже.

«В июле этого года запущена платформа «Центр материалов» - первая в России интернет-площадка для дизайнеров и производителей материалов из разных стран. В апреле стартовал курс по изучению интеллектуального права для столичных топ-менеджеров сферы креативных индустрий «ПРО.Креатус». Сейчас идет набор на второй поток», - отметила глава города.

Агентство также выделяет гранты на обучение и оборудование. Так, в 2022 году помощь в 300 млн руб. получили больше половины столичных кинотеатров. Благодаря этой мере поддержки городу удалось сохранить для москвичей важную досуговую инфраструктуру.

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