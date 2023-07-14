Мэр Собянин: Агентство креативных индустрий поддержало более 4 000 предпринимателей
13:08 14.07.2023
За три года Агентство креативных индустрий (АКИ) поддержало более 4000 и провело около 40 крупных мероприятий и конкурсов. "Более 26% представителей креативных отраслей со всей России работают именно в Москве", - написал мэр Сергей Собянин у себя в Telegram-канале.
Наиболее активно развиваются сферы дизайна, моды, легкой промышленности, кино и анимации. Для творческих предпринимателей Агентством разработаны такие проекты, как «Фабрика дизайна», «Дизайн-цех», «Арт-фабрика», «Фабрика легпрома», «Арт.Практикум» и «Российская креативная неделя. Москва Фест».
По словам мэра, АКИ поддерживает крупнейшие ярмарки современного искусства: blazar, Cosmoscow и «Арт Москва». И профессионалы, и новички арт-индустрии могут бесплатно представить свои работы аудитории и заработать на их продаже.
«В июле этого года запущена платформа «Центр материалов» - первая в России интернет-площадка для дизайнеров и производителей материалов из разных стран. В апреле стартовал курс по изучению интеллектуального права для столичных топ-менеджеров сферы креативных индустрий «ПРО.Креатус». Сейчас идет набор на второй поток», - отметила глава города.
Агентство также выделяет гранты на обучение и оборудование. Так, в 2022 году помощь в 300 млн руб. получили больше половины столичных кинотеатров. Благодаря этой мере поддержки городу удалось сохранить для москвичей важную досуговую инфраструктуру.
НОВОСТИ
- 13:32 14.07.2023
- Банк России ждет дальнейшего ускорения инфляции
- 13:20 14.07.2023
- Еврокомиссия ужесточает с 2024 года условия финансовой помощи Киеву — замглавы ЕК
- 13:05 14.07.2023
- Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
- 13:04 14.07.2023
- Собянин: Более 1200 человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года
- 13:00 14.07.2023
- Китай не забыл кровный долг НАТО за бомбардировку китайского посольства в Югославии — МИД
- 12:57 14.07.2023
- Будущие контрактники в Москве рассказали, что боевые подвиги дедов вдохновили их на участие в СВО
- 12:32 14.07.2023
- Никаких контактов с американской стороной у Лаврова в Джакарте не было — Захарова
- 12:20 14.07.2023
- В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человека
- 12:05 14.07.2023
- Помощь ЕС Украине в 50 млрд евро до 2027 года будет состоять на две трети из кредитов — ЕК
- 12:00 14.07.2023
- Польская спецслужба задержала исламиста с поясом со взрывчаткой — агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать