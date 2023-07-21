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Киев получил от Запада все для успешного контрнаступления - Блинкен

19:20 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны передали властям в Киеве все необходимое для успешного контрнаступления. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

«Я полагаю, что они [киевские власти] обладают всем необходимым, чтобы быть очень успешными [в контрнаступлении]», — сказал он.

По словам Блинкена, «та подготовка [украинских войск], проведенная за последние несколько месяцев, и то оборудование, которое мы [США] и еще 50 стран им предоставили, окажет существенное влияние» на контрнаступление.

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