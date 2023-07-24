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НОВОСТИ

Сергей Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в Новой Москве

17:14 24.07.2023

Проект строительства здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское в Москве утвержден. По словам мэра столицы Сергея Собянина, комплекс предназначен для проведения научных исследований и разработок. «Арендаторами площадок центра могут стать высокотехнологичные компании из таких отраслей, как электроника, автомобиле- и машиностроение, а также из ИT-сектора», – сообщил глава города.

Трехэтажное строение площадью примерно 14,5 тыс. кв. м будет построено в поселении Воскресенское на участке между Троицкой улицей, улицей Барышевская Роща, улицей Руденко и Остафьевским шоссе. Объект будет возведен по программе стимулирования создания мест приложения труда. Планируется, что выполнение проекта позволит создать примерно 230 новых высокотехнологичных рабочих мест. 

По данным городских властей, в Москве заключены уже 33 соглашения о создании мест приложения труда, в рамках которых будут построены более 1,6 млн кв. м недвижимости. Это 47 объектов образования,13 офисных центров, восемь промышленных комплексов и технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, а также спорткомплекс, производственно-логистический комплекс, центр инноваций и музей искусств. 

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