Призывникам запрещается покидать РФ со дня размещения повестки в реестре — поправки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку, будет запрещено выезжать из России со дня, когда такая повестка размещена в реестре врученных повесток. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта, который изначально позволял гражданам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, заключать контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Поправки вносятся в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». По действующим сегодня нормам гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, запрещается выезд из РФ со дня, когда такая повестка считается врученной по закону. Новые нормы уточняют, что выезд таких граждан за рубеж запрещается с момента, когда такая повестка будет размещена в соответствующем реестре.