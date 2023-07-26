Сергей Собянин: В ближайшие два года завершится реконструкция всех столичных поликлиник

14:38

В Москве решено комплексно реконструировать еще 140 городских поликлиник. По словам мэр столицы Сергея Собянина, решение о кардинальной реконструкции московских амбулаторий принято по просьбам врачей и пациентов. Программа модернизации поликлиник в мегаполисе стартовала некоторое время назад, но в нее изначально были включены не все медучреждения. «Отремонтировали на сегодняшний день 100 (поликлиник. - «НГ»). - По сути дела, это даже не ремонт, а строительство новых клиник. В ближайшие два месяца будут закончены и введены в строй еще 100 поликлиник. И буквально недавно на встрече с врачами поликлиник мы приняли решение о включении в эту программу еще 140 последних поликлиник, которые морально устарели».

Принятое решение позволит в течение двух лет полностью обновить амбулаторный фонд Москвы. Все здания поликлиник будут оснащены современным оборудованием и начнут работать в рамках нового стандарта поликлинического обслуживания.

В процессе реконструкции в здании меняют планировку, размещая наиболее посещаемые кабинеты на первом этаже, создают места отдыха для медицинского персонала, разделяют потоки здоровых и больных пациентов. Территории вокруг здания благоустраивают и озеленяют.