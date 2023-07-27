Мэр Собянин: Почти 70 000 москвичей ежедневно обращаются за госуслугами

12:10

Персонал многофункциональных центров государственных услуг Москвы участвуют в самых разных социально значимых для города проектах, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тыс. москвичей. «И каждый получает индивидуальный подход», – написал у себя в Telegram-канале глава города.

Например, по словам градоначальника, в павильонах «Здоровая Москва» жителям столицы сотрудники центров госуслуг помогают подготовиться к прохождению проверки состояния организма, в городских медицинских учреждениях – встречают посетителей и решают возникшие немедицинские вопросы. Во флагманских центрах больницы имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского работают администраторами. В столичных парках они организовывают тренировки проекта «Спортивные выходные». По словам Собянина, персонал «Моих документов» оказывает сервис высшего уровня, при этом отличается отзывчивостью и профессионализмом.