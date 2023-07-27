Сергей Собянин: Устаревшие торговые центры столицы обновят по аналогии с рынками

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В торговых центрах Москвы появятся новые досуговые и образовательные площадки. По словам мэра столицы Сергея Собянина, недавно была утверждена программа выделения грантов предпринимателям, которые приводят в порядок фасады принадлежащих им торговых центров, а также отдают площади в них под досуговую и развлекательную деятельность.

«Уже много торговых центров, которые морально и архитектурно не соответствуют чему-то. С другой стороны торговые центры – место притяжения жителей, и если его снести, то там уже никогда ничего такого не будет, там поставят жилой дом в лучшем случае. Поэтому я противник того, чтобы сносить торговые центры в Москве, – отметил глава города. По его данным, в Москве торговых площадей меньше, чем в Европе, однако при этом торговля все больше переходит в цифровой формат.

«Ко мне приходят один за другим, десятки владельцев этих торговых центров и говорят: «Давайте мы снесем, давайте мы построим здесь дом, будет все прекрасно и так далее, москвичи будут рады». Я говорю: «Они вряд ли будут рады». Давайте мы лучше подумаем о другом, давайте мы фасад сделаем другой, давайте те площади, которые освобождаются от торговли, сделаем досуговыми площадями, так как это в современных торговых центрах, - сообщил Собянин у себя не сайте. - Давайте мы привлечем малый бизнес социально ориентированный».

Потому было решено выделять гранты торговым центрам, которые готовы провести реорганизацию. «В свое время у нас была такая же история с рынками, - напомнил мэр. - Там столько криминала было… (а теперь ) у нас очень многие рынки стали местом притяжения жителей, местом, где можно покушать, встретиться, кофе выпить и так далее».