Индия изучает возможность создать собственную альтернативу SWIFT

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Индии рассматривают возможность разработать альтернативу системе обмена межбанковской информацией SWIFT для расчетов в международной торговле в рупиях. Об этом сообщила газета The Economic Times.

Создание собственной международной системы обмена финансовой информацией будет способствовать «повышению роли индийской валюты в глобальной финансовой системе», сообщила газета со ссылкой на источники.

По ее данным, правительство уже сформировало экспертную комиссию по этому вопросу, которая вскоре должна представить результаты своей работы. Комиссию консультируют представители индийского банковского сектора, в частности Государственного банка Индии, Центрального банка, Банка Бароды.

Индия в последние годы регулярно поднимает тему расчетов в торговле в национальных валютах в двусторонних контактах, в частности с Россией, странами БРИКС и Африки. В июле 2023 года межведомственная рабочая группа Резервного банка Индии (RBI, центробанк) отметила, что Индия могла бы использовать в этих целях существующие в стране системы оплаты, наиболее популярными из которых являются UPI, RuPay.