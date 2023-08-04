Пушкинский музей в Москве временно закрыт после эвакуации
16:12 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина временно закрыт по техническим причинам в связи с эвакуацией, сообщается в телеграм-канале музея.
«По техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. <…> Если ваш визит в музей сегодня еще не состоялся или был прерван эвакуацией, и вы не успели осмотреть экспозицию, можно в течение 10 дней заполнить электронную форму заявления на возврат стоимости билета или путевки. Перенос посещения на другую дату не предусмотрен», — говорится в сообщении. По какой причине проводилась эвакуация, не поясняется.
Точное время возобновления работы музея пока не известно. Информация будет опубликована позднее в социальных сетях.
НОВОСТИ
- 16:01 04.08.2023
- Ростех создал бесконтактный считыватель банковских карт
- 16:00 04.08.2023
- Из жилого дома в Канске, где взорвался газ, эвакуированы 200 человек
- 15:32 04.08.2023
- Военные Нигерии приведены в состояние боеготовности на фоне ситуации в Нигере — WSJ
- 15:12 04.08.2023
- Германия затягивает отправку Украине военной помощи — Welt
- 15:00 04.08.2023
- ЕС хочет вернуть зерновую сделку только давлением на РФ, не смягчая санкций — источник
- 15:00 04.08.2023
- ЕС поддерживает поставки Киеву боеприпасов — ЕК о поставках США кассетных боеприпасов
- 14:32 04.08.2023
- Поляки склонны нагнетать напряженность — Песков о ситуации на польско-белорусской границе
- 14:12 04.08.2023
- Бывшую военную базу в Испании превратят в центр приема беженцев
- 14:11 04.08.2023
- Собянин рассказал о благоустройстве зон около столичных водоемов
- 14:00 04.08.2023
- В Главном управлении разведки Украины назвали сложной для Киева ситуацию на фронте
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать