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Пушкинский музей в Москве временно закрыт после эвакуации

16:12 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина временно закрыт по техническим причинам в связи с эвакуацией, сообщается в телеграм-канале музея.

«По техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. <…> Если ваш визит в музей сегодня еще не состоялся или был прерван эвакуацией, и вы не успели осмотреть экспозицию, можно в течение 10 дней заполнить электронную форму заявления на возврат стоимости билета или путевки. Перенос посещения на другую дату не предусмотрен», — говорится в сообщении. По какой причине проводилась эвакуация, не поясняется.

Точное время возобновления работы музея пока не известно. Информация будет опубликована позднее в социальных сетях.

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