Украина и Запад пытаются уничтожить спутниковое телевидение в РФ - СМИ
13:05 08.08.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме заявили о попытках Украины и Запада уничтожить спутниковое ТВ в РФ. Ведётся радиоэлектронная борьба, в которой принимают участие спецслужбы Киева под руководством Великобритании и США.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он отметил, что парламентарии направили обращение в Минобороны для решения этого вопроса.
Создающие помехи украинские системы должны быть уничтожены, подчеркнул депутат.
«Операторы неоднократно обращались в адрес комитета по информационной политике, я проводил короткую встречу с ними. Помехи — это фактически радиоэлектронная борьба, то есть это нацеленные на выведение из строя спутников связи враждебные действия, скорее всего, спецслужб Украины, наверное, даже под руководством английских и американских спецслужб. Этот вопрос в рамках комитета по информационной политике решить невозможно. Мы обратились в адрес министерства обороны. Спутниковые операторы предоставили, по их мнению, более-менее подробные ориентировочные координаты — откуда ведётся такая радиоэлектронная борьба, направленная фактически на уничтожение спутникового телевидения в России. Мы надеемся, что министерство обороны отреагирует оперативно на этот вопрос и данные системы просто будут уничтожены».
Ранее российские операторы спутникового телевидения заявили, что сталкиваются с помехами с января этого года. Новая мощная волна атак началась с 26 июля, сообщили РБК в пресс-службе оператора «Триколор».
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