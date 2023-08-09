Экономика Германии больше неконкурентоспособна — глава металлургического союза ФРГ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская экономика больше не является конкурентоспособной, страну во второй половине этого года ожидает рецессия. Такое мнение выразил президент Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall Штефан Вольф в интервью германскому радио Deutschlandfunk.

«Германия больше неконкурентоспособна. Она на самом деле [превратилась в] „больного человека Европы“, — заявил он. По оценкам Вольфа, ситуация в стране „очень и очень сложная“ и уже во второй половине текущего года страну „ожидает рецессия“.

По мнению эксперта, причина такого положения заключается в сложившихся условиях, которые не позволяют германским предприятиям развиваться. «Ни в одной стране мира не найти таких высоких цен на энергоносители, как в Германии, у нас бесконечная бюрократия, высокие налоги», — пояснил Вольф.

С его точки зрения, обсуждаемые в правительстве субсидии для борьбы с высокими ценами на электроэнергию для промышленности могут решить проблемы лишь «на короткое время», но не укрепить положение бизнеса в долгосрочной перспективе.