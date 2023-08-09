0
0
113
НОВОСТИ

Экономика Германии больше неконкурентоспособна — глава металлургического союза ФРГ

11:32 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская экономика больше не является конкурентоспособной, страну во второй половине этого года ожидает рецессия. Такое мнение выразил президент Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall Штефан Вольф в интервью германскому радио Deutschlandfunk.

«Германия больше неконкурентоспособна. Она на самом деле [превратилась в] „больного человека Европы“, — заявил он. По оценкам Вольфа, ситуация в стране „очень и очень сложная“ и уже во второй половине текущего года страну „ожидает рецессия“.

По мнению эксперта, причина такого положения заключается в сложившихся условиях, которые не позволяют германским предприятиям развиваться. «Ни в одной стране мира не найти таких высоких цен на энергоносители, как в Германии, у нас бесконечная бюрократия, высокие налоги», — пояснил Вольф.

С его точки зрения, обсуждаемые в правительстве субсидии для борьбы с высокими ценами на электроэнергию для промышленности могут решить проблемы лишь «на короткое время», но не укрепить положение бизнеса в долгосрочной перспективе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 09.08.2023
Исход украинского конфликта не будет зависеть от Киева — обозреватель CNN
0
50
12:00 09.08.2023
Тайвань провел испытания сверхзвуковой крылатой ракеты HF-3
0
64
11:52 09.08.2023
Человеческий фактор привел к взрыву в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде
0
81
11:05 09.08.2023
Путин внес в Думу проект об отмене информирования СЕ о введении военного положения и ЧП
0
165
11:00 09.08.2023
В России ожидаемая продолжительность жизни женщин на 6 лет выше, чем у мужчин — Мурашко
0
152
10:32 09.08.2023
ФСБ задержала россиянина, подорвавшего по заданию спецслужб Украины газопровод в Крыму
0
202
10:20 09.08.2023
СМИ сообщили о грядущем росте цен на чай и кофе
0
215
10:05 09.08.2023
Стоимость поездки на такси достигла десятилетнего максимума
0
219
10:00 09.08.2023
Ограничение добычи урана в Аризоне помешает США сократить зависимость от РФ — сенатор
0
219
09:49 09.08.2023
Собянин: при попытке пролета на город двух боевых беспилотников оба сбиты силами ПВО
0
228

Возврат к списку