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НОВОСТИ

Мэр Собянин рассказал, как идет обновление территории вокруг станции метро "Парк Победы"

12:33 11.08.2023

У станции метро «Парк Победы» модернизируется общественное пространство и создается инфраструктура для комфортной пересадки между метро и наземным транспортом. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, технологическую часть этих работ планируют завершить в сентябре. 

«Будут разделены пешеходные и транспортные потоки, в результате пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу», – написал глава города у себя в Telegram-канале.

Согласно данным мэра, на площадке для стоянки электробусов уже удалось выполнить переустройство теплосети, а территория была благоустроена. Кроме того, идет реконструкция начала улицы Барклая. А на пересечении с улицей Неверовского и улицей Генерала Ермолова обустраиваются съезды, обновляются инженерные коммуникации и электрические сети, идет установка светофоров и освещения.

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