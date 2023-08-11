Мэр Собянин: Еще два летних бассейна будет построено на берегу Москвы-реки
12:43 11.08.2023
Прямо на берегу Москвы-реки построят еще два летних бассейна. По словам мэра столицы Сергея Собянина, они появятся в месте, которое хорошо известное многим поколениям москвичей. На сайте градоначальника выложен видеоролик на эту тему. Градоначальник отмечает, что набережная на Воробьевых горах, которая была одной из самых популярных в городе, пока закрыта. «Мы осенью сделаем первоклассную набережную: променад наверху от эскалаторной галереи до смотровой площадки, внизу два яруса сделаем, велосипедные и пешеходные дорожки. В общем будет очень хорошо», – сообщил глава города.
На Москве-реке будет создана большая бассейновая зона. «С подогревом воды, чтобы там еще была пляжная зона. Я поднимал фотографии, и исторически там была купальная зона. Огромное количество людей купалось. И еще одну бассейновую зону – немного подальше, в районе Нескучного сада и Парка Горького (будет построена)», – сообщил градоначальник.
Напомним, ранее Собянин сообщал, что летние бассейны с подогревом создали в пяти городских парках и на двух фестивальных площадках в разных районах столицы. А в 2024 году планируется открыть еще примерно 10 подобных мест отдыха.
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