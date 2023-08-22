Ситуация в российской экономике — стабильная, рабочая - Президент РФ

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в российской экономике «в целом стабильная, рабочая», несмотря на множество внешних и внутренних вызовов. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.

«В целом, несмотря на множество внешних и внутренних вызовов, ситуация [в российской экономике] — стабильная, рабочая, ее нужно внимательно отслеживать, мониторить, чтобы, повторю, принимать четкие, а главное, своевременные управленческие решения», — сказал он.