Уровень зарплат у россиян должен расти — Путин
15:32 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти должны работать над тем, чтобы уровень благосостояния россиян рос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым.
«Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда, хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда», — заметил глава государства, комментируя слова главы ФССП о должниках.
НОВОСТИ
- 16:32 29.08.2023
- Минпросвещения РФ опровергло исключение Пушкина и Гоголя из заданий ЕГЭ по литературе
- 16:12 29.08.2023
- RuStore будет предустанавливаться на гаджеты в РФ даже при запрете от правообладателей ОС
- 16:00 29.08.2023
- Путин никогда не обсуждал тему антироссийских санкций Запада с Шольцем, Макроном — Песков
- 15:12 29.08.2023
- ВС РФ поразили воинский эшелон ВСУ с боеприпасами на станции разгрузки у Дорожного в ДНР
- 15:00 29.08.2023
- Вертолет ФСБ потерпел крушение в Челябинской области, все находившиеся на борту погибли
- 14:32 29.08.2023
- Курс доллара на Мосбирже превысил 96 рублей
- 14:12 29.08.2023
- Кремль приветствует слова Папы Римского о наследии России
- 14:00 29.08.2023
- Лондонской полиции при исполнении запретили оказывать "поддержку" ЛГБТ
- 13:32 29.08.2023
- Суд на Украине оправдал уклониста, сочтя указ Зеленского о мобилизации неконституционным
- 13:20 29.08.2023
- Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать