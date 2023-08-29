Уровень зарплат у россиян должен расти — Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти должны работать над тем, чтобы уровень благосостояния россиян рос. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым.

«Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда, хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда», — заметил глава государства, комментируя слова главы ФССП о должниках.