Иранская разведка обвинила «Моссад» в подготовке крупнейшей диверсии на объектах ВПК

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательные службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) обвинили израильскую службу внешней разведки «Моссад» в подготовке диверсии на объектах оборонного комплекса исламской республики. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, члены преступной группировки под прямым руководством «Моссада» намеревались сорвать запуск ракет путем поставки некачественных и дефектных деталей, из-за чего ракеты должны были взрываться при запуске.

Иранская разведка задержала всех подозреваемых в саботаже.