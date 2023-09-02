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ООН допускает снятие части ограничений для РФ по зерновой сделке - Anadolu

19:30 02.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкое государственное агентство Anadolu утверждает, что в новых предложениях ООН по вопросу возобновления зерновой сделки содержатся варианты снятия некоторых ограничений с РФ.

Эти предложения якобы имеются в новом пакете, который был разработан всемирной организацией в сотрудничестве с Турцией. Их основными элементами «являются включение европейской дочерней компании российского Россельхозбанка в систему SWIFT, разблокирование замороженных в Европе активов российских компаний, занимающихся производством удобрений».

Агентство отмечает, что, как ожидается, вопросы возрождения зерновой сделки будут обсуждаться в ходе запланированных на 4 сентября в Сочи переговоров президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

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