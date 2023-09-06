0
0
133
НОВОСТИ

США провели испытательный пуск МБР Minuteman III

14:32 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США осуществили очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Вандерберг американских Космических сил.

«В среду, 6 сентября, в 01:26 (11:26 мск — прим. ТАСС) Командованием глобального удара ВВС США был произведен успешный испытательный пуск не оснащенной боезарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — указано в заявлении базы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 06.09.2023
Глава МИД Австрии заявил о необходимости сотрудничества с Россией
0
82
15:12 06.09.2023
Выдача льготной сельской ипотеки может быть возобновлена с 2024 года
0
111
15:00 06.09.2023
Всемирная продовольственная программа ООН сократила помощь Кабулу из-за нехватки средств
0
127
14:12 06.09.2023
Песков напомнил Лондону, что ЧВК «Вагнер» де-юре не существует
0
209
14:00 06.09.2023
Рада назначила новым министром обороны Украины Рустема Умерова
0
203
13:49 06.09.2023
Собянин открыл станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро
0
209
13:40 06.09.2023
Акселератор Сбера для школьников и учеников колледжей и техникумов принимает заявки на новый сезон
0
213
13:32 06.09.2023
Шольц считает, что лишь мигранты могут восполнить нехватку в ФРГ квалифицированных кадров
0
230
13:20 06.09.2023
КНР ожидает досрочно достигнуть цели в $200 млрд товарооборота с РФ
0
239
13:05 06.09.2023
Госдеп подтвердил прибытие Блинкена в Киев
0
250

Возврат к списку