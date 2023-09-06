США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
14:32 06.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США осуществили очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Вандерберг американских Космических сил.
«В среду, 6 сентября, в 01:26 (11:26 мск — прим. ТАСС) Командованием глобального удара ВВС США был произведен успешный испытательный пуск не оснащенной боезарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — указано в заявлении базы.
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