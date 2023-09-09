0
0
29
НОВОСТИ

Собянин поздравил жителей Москвы с 876-летием города

10:50 09.09.2023

Москвичи продолжают получать поздравления с 876-летием столицы. Видеопоздравление с Днем города опубликовал в личном блоге Сергей Собянин. «Нашей Москве исполнилось 876 лет, и это не просто абстрактное течение времени, это почти 35 поколений москвичей, которые трудились и создавали наш город, - отметил он. - Были периоды, когда Москва бурно развивалась. Случались и времена, когда ее развитие останавливалось, но почти никогда наш город не шел вспять, несмотря на все войны, пожары и невзгоды».

«Сегодня наша Москва лучше многих городов, которым мы еще недавно завидовали, - – отметил Сергей Собянин. - Мы вправе сказать, что хорошо поработали. И сегодня празднуем не только день рождения, но и день возрождения нашего города. Это наш город! Это наш дом, который мы любим, которым гордимся, который развиваем и в который верим! Желаю вам счастья, здоровья и долгих лет жизни в лучшем городе на земле – Москве. С праздником, друзья!»

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 09.09.2023
На саммите в Индии Эрдоган призывает лидеров выполнить требования РФ по зерновой сделке - СМИ
0
89
10:57 09.09.2023
Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошел в Москве
0
77
10:51 09.09.2023
Второй день голосования на выборах мэра начался в Москве
0
88
10:09 09.09.2023
Число жертв землетрясения в Мароккко уже превысило 600 человек
0
147
10:00 09.09.2023
Африканский союз стал постоянным членом G20 - МИД Индии
0
165
09:40 09.09.2023
Трамп утверждает, что Байден не понимает, что происходит, и что он опасен для США
0
175
09:20 09.09.2023
В США рассматривают вопрос поставки Украине ракет дальностью до 300 км - СМИ
0
194
09:10 09.09.2023
В новой обстановке Китай готов активизировать обмен с КНДР стратегическими мнениями- Си Цзиньпин
0
178
09:00 09.09.2023
Директор ФБР: Присутствие российской разведки все еще слишком велико в США
0
185
22:53 08.09.2023
Общественный штаб: Первый день голосования на выборах мэра Москвы прошел штатно
0
683

Возврат к списку