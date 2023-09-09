Собянин поздравил жителей Москвы с 876-летием города

10:50

Москвичи продолжают получать поздравления с 876-летием столицы. Видеопоздравление с Днем города опубликовал в личном блоге Сергей Собянин. «Нашей Москве исполнилось 876 лет, и это не просто абстрактное течение времени, это почти 35 поколений москвичей, которые трудились и создавали наш город, - отметил он. - Были периоды, когда Москва бурно развивалась. Случались и времена, когда ее развитие останавливалось, но почти никогда наш город не шел вспять, несмотря на все войны, пожары и невзгоды».

«Сегодня наша Москва лучше многих городов, которым мы еще недавно завидовали, - – отметил Сергей Собянин. - Мы вправе сказать, что хорошо поработали. И сегодня празднуем не только день рождения, но и день возрождения нашего города. Это наш город! Это наш дом, который мы любим, которым гордимся, который развиваем и в который верим! Желаю вам счастья, здоровья и долгих лет жизни в лучшем городе на земле – Москве. С праздником, друзья!»