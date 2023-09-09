В МГИК отметили отсутствие жалоб и нарушений в ходе второго дня выборов мэра
22:10 09.09.2023
Представители Московской городской избирательной комиссии (МГИК) утверждают, что в ходе второго дня выборов мэра столицы жалоб на ход голосования не поступало. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, в 20:00 все участки штатно закрыли свои двери и приступили к перемещению бюллетеней из ящика для голосования в сейф-пакеты.
«День прошел в целом штатно, без нарушений. Нас сегодня не заставили нервничать никакие технические сбои, все системы работают абсолютно нормально», – сообщила глава МГИК.
По словам Кирилловой, Московская городская избирательная комиссия и Общественный штаб наблюдения за выборами тщательно проверяют информацию о ходе голосовани и большая часть сообщений о нарушениях, появляющихся в соцсетях не находит подтверждения. «Если какие-то факты выявляются, они не носят системного характера», – отметила Кирилова.
Напомним, в столице проходят выборы мэра Москвы. На пост мэра претендуют пять политиков: действующий мэр Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). 10 сентября будет последним днем голосования, стартовавшего 8 сентября.
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