Спрос на ипотеку на новостройки в РФ может снизиться на 20% из-за повышения взноса
11:32 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спрос на ипотеку на первичном рынке недвижимости в РФ может снизиться на 20%, если будет решено повысить минимальный размер первоначального взноса. Об этом сообщил замминистра строительства РФ Никита Стасишин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Мы тоже считаем, что это может привести, с учетом того, что на вторичном рынке льготных ипотечных программ нет, а ставки на ипотеку на вторичном рынке сегодня 14,5-15%, с учетом изменения условий по всем льготным программам в части первоначального взноса и вступления в силу изменений регуляторного характера ЦБ в октябре, к совокупному снижению спроса на первичном рынке на 20%, а то и больше в некоторых регионах», — сказал он.
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