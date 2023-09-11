Спрос на ипотеку на новостройки в РФ может снизиться на 20% из-за повышения взноса

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на ипотеку на первичном рынке недвижимости в РФ может снизиться на 20%, если будет решено повысить минимальный размер первоначального взноса. Об этом сообщил замминистра строительства РФ Никита Стасишин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы тоже считаем, что это может привести, с учетом того, что на вторичном рынке льготных ипотечных программ нет, а ставки на ипотеку на вторичном рынке сегодня 14,5-15%, с учетом изменения условий по всем льготным программам в части первоначального взноса и вступления в силу изменений регуляторного характера ЦБ в октябре, к совокупному снижению спроса на первичном рынке на 20%, а то и больше в некоторых регионах», — сказал он.