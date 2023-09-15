Россияне одобряют использование ИИ, но боятся что он заменит человека в работе - опрос

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина участников опроса, проведенного среди жителей России, боится, что в будущем искусственный интеллект (ИИ) и нейросети заменят человека в работе. Опрос проводился «Мастерской новых медиа» совместно с социологическим агентством «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы»).



Исследование проводилось 12–14 сентября 2023 года методом River Sampling среди пользователей социальных сетей (выборка — 1 300 респондентов) и при помощи целевой рассылки профильным специалистам в сфере медиа (250 экспертов).



«Половина опрошенных (51%) опасается, что в будущем технологии ИИ способны заменить человека в его работе. При этом большинство (69%) даже не пробовали использовать эти технологии в рабочих задачах. Но те, кто пользовались возможностями ИИ, заявили, что задачи, выполненные нейросетью, были высокого уровня — таких респондентов было 44%», — привели результаты исследования на интенсиве «Мастерская новых медиа. Технологии будущего», прошедшего в Москве.



В целом россияне одобряют использование ИИ и нейросетей в работе, но не во всех сферах. Чаще всего позитивно оценивают использование ИИ в космосе (67%), промышленности (65%) и сельском хозяйстве (58%). Респонденты негативно отнеслись к применению ИИ в политике (64%), юридической сфере (58%) и образовании (57%). К развитию искусственного интеллекта и нейросетей большинство опрошенных относятся либо положительно (39%), либо нейтрально (28%). При этом больше половины опрошенных — 56% — заявили, что не доверяют этим технологиям, а доверяют — 30%.





