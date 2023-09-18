КНР направила Германии протест из-за высказываний Бербок

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай направил Германии протест из-за высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, в котором она назвала «диктатором» председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила официальный председатель МИД КНР Мао Нин.

«Китай осуждает и отвергает высказывания немецкой стороны, которые являются безответственными, противоречат фактам, нарушают дипломатический протокол и являются политической провокацией. Китай уже направил протест по дипломатическим каналам», — отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.